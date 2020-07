Arteta: “Il calcio è strano. Abbiamo giocato con aggressività e spirito di squadra” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico dell’Arsenal al termine della gara vinta contro il Liverpool ha commentato così la sfida. Queste le parole di Mikel Arteta come raccolto da TMW: “Il calcio è proprio strano. Abbiamo dominato la sfida contro il Tottenham, persa pagando a caro prezzo alcuni errori, mentre oggi Abbiamo vinto pur non avendo quasi mai il possesso del pallone. Ci Abbiamo creduto e Abbiamo messo in campo grande spirito. Quando vinci le scelte sono giuste, quando perdi sono sbagliate: ho schierato i giocatori per me migliori per questa partita e consentito ad altri di riposare. Gli errori di Van Dijk e Alisson? Sono arrivati anche perché Abbiamo giocato in modo aggressivo, pressando ... Leggi su alfredopedulla

