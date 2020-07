Venezuela, troppi casi di Covid: torna il lockdown a Caracas per l’aumento di casi di Coronavirus (Di mercoledì 15 luglio 2020) torna il lockdown a Caracas. La vicepresidente Venezuelana Delcy Rodrguez ha reso noto che a partire da oggi Caracas e lo Stato di Miranda torneranno al lockdown rigido della ‘fase 1’ delle misure adottate per il contrasto della pandemia da Coronavirus. Rodrguez ha indicato che il presidente Nicolas Maduro ha ordinato questo inasprimento visto l’aumento … L'articolo Venezuela, troppi casi di Covid: torna il lockdown a Caracas per l’aumento di casi di Coronavirus Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

DanielaColi2 : Venezuela (e non solo), calcoli errati a Ovest -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela troppi Venezuela (e non solo), calcoli errati a Ovest Corriere della Sera Oms: troppi Paesi in direzione sbagliata. Non si torna alla normalità in breve. America Latina, più morti di Usa e Canada

L’epicentro della pandemia da coronavirus restano le Americhe, gli Stati Uniti e il Brasile in particolare, dove si registra oltre il 50% dei nuovi casi a livello globale. Lo ha sottolineato il dirett ...

Troppi senza mascherine, multa a discoteca Covo di Nord Est

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

L’epicentro della pandemia da coronavirus restano le Americhe, gli Stati Uniti e il Brasile in particolare, dove si registra oltre il 50% dei nuovi casi a livello globale. Lo ha sottolineato il dirett ...lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...