Uomini e donne due volte a settimana nel mese di ottobre: ecco il motivo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Uomini e donne di Maria De Filippi si alternerà con un nuovo programma: ecco perchè andrà in onda da ottobre solo il giovedì e il venerdì Uomini e donne in onda solo il giovedì e il venerdì nel mese di ottobre. A darne notizia è Pubitalia che ha pubblicato il palinsesto televisivo di canale 5. Secondo tale informazione, che pare essere ufficiale, la trasmissione condotta da Maria De Filippi si alternerà con un nuovo programma. Daydream-Le ali di un sogno è la fiction turca con protagonista Can Yaman che andrà in onda fino alla fine del mese di ottobre. ecco per cui toccherà proprio ad Uomini e ... Leggi su zon

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - Tg3web : Tornano a sorridere in Pakistan, o almeno ci provano, le donne vittime di uomini violenti e sfregiate dall'acido. '… - Novella_2000 : Uomini e Donne a settembre e ottobre in onda solo due volte a settimana: il motivo - CY_mybreath : ??'Daydreamer spodesta Uomini e donne. Pubblicata la nuova programmazione...' '...Can Yaman è riuscito a fare una c… -