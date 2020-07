Travolti da un furgone in 3 su una bicicletta: morti due ragazzi di 17 e 18 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gravissimo incidente all'alba di questa mattina sulla strada provinciale 170, tra Andria e Barletta. Il bilancio, secondo le prime informazioni riportate dalle testate locali, è di due ragazzi morti. Sul posto si sono portati carabinieri, polizia e 118 con due mezzi arrivati da Barletta. La tragedia è avvenuta intorno alle cinque del mattino all'altezza di un distributore "Esso". Incidente sulla Andria-Barletta, morti due ragazzi: le prime informazioni Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due giovani stessero viaggiando in direzione di Andria a bordo di una bici elettrica a pedalata assistita quando sono stati Travolti da un furgone. L’autista si è fermato a prestare soccorso ma per i due ... Leggi su howtodofor

