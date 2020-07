"Ti mando Bitcoin", ma è una truffa. Hackerati gli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Speditemi Bitcoin a questo conto, vi manderò indietro il doppio della cifra", firmato Elon Musk. Tweet come questi, legati anche ad altri account Twitter di pezzi da novanta del tech come Bill Gates e Jeff Bezos e legati alle criptovalute, stanno invadendo le bacheche di numerosi utenti. Si tratta, naturalmente, di una truffa: nessuno sta coprendo di Bitcoin i propri follower, ma dietro ci sarebbe un attacco hacker. A lanciare l'allarme, tra gli altri, Cameron Winklevoss, uno dei fondatori di Facebook, famoso per la battaglia legale con Mark Zuckerberg. "Questa è una truffa, non partecipate. è lo ... Leggi su iltempo

Bitcoin (BTC) inizia una nuova settimana oscillando attorno ai 9.000 dollari, ma quali fattori potrebbero influenzarne le performance? Cointelegraph Markets analizza i principali elementi su cui dovre ...

