Suarez, l’invito a Lautaro Martinez: “Qui al Barcellona siamo pronti ad aiutarlo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luis Suarez chiama Lautaro Martinez al Barcelona. Questa volta, in casa blaugrana si fa sul serio parlando di mercato e del futuro possibile arrivo del bomber dell'Inter. Ai microfoni di Sport, il centravanti urugaiano si è detto pronto ad accogliere il Toro e a dargli una mano per integrarsi subito al meglio.Suarez: "pronti ad aiutare Lautaro Martinez""Lautaro Martinez è un grande giocatore e sta giocando ad ottimi livelli", ha affermato Suarez parlando del centravanti argentino dell'Inter. "Non è facile arrivare in Italia dall'Argentina e dimostrare il proprio valore in un calcio complicato". Parole al miele dell'uruguaiano che fanno da preludio a quello che sembra un bell'invito ad unirsi al ... Leggi su itasportpress

