Serie A, oggi si chiude la 33esima giornata: il programma completo (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo le gare giocate oggi, la trentatreesima giornata di Serie A si chiude con Spal-Inter e Torino-Genoa. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 14 LUGLIO Ore 21:45 Atalanta-Brescia 6-2 MERCOLEDI’ 15 LUGLIO Ore 19:30 Bologna-Napoli 1-1 Ore 19:30 Milan-Parma 3-1 Ore 19:30 Sampdoria-Cagliari 3-0 ore 21:45 Lecce-Fiorentina 1-3 ore 21:45 Roma-Verona 2-1 ore 21:45 Sassuolo-Juventus 3-3 ore 21:45 Udinese-Lazio 0-0 GIOVEDI’ Ore 19:30 Torino-Genoa Ore 21:45 Spal-Inter L'articolo Serie A, oggi si chiude la 33esima giornata: il programma completo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

