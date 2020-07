Sampdoria-Cagliari, Ranieri: “Non possiamo rilassarci: dobbiamo arrivare a 40/41 punti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quarta vittoria nelle ultime cinque per la Sampdoria che batte 3-0 il Cagliari e ipoteca la salvezza. Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Mi divertirò quando avrò portato la nave al porto, siamo stati troppo tempo sott’acqua. Non possiamo rilassarci perché abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati possiamo fare grandi risultati”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico blucerchiato. Come siete usciti dal lockdown?“Il lockdown ci ha fatto soffrire. Abbiamo miscelato il lavoro e siamo cresciuti. Dal secondo tempo con l’Inter in poi la squadra ha fatto sempre il suo. La squadra mi ha dato e mi dà fiducia, dobbiamo continuare così”. Cosa ha fatto ... Leggi su sportface

