Roma, licenziamento per giusta causa a Petrachi. Deciderà un giudice (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Roma – come riportato da ANSA – dopo la sospensione di Gianluca Petrachi lo scorso giugno come direttore sportivo, gli comunica, via lettera, il licenziamento per giusta causa. Le mansioni dell’ex ds giallorosso sono passate Ceo, Guido Fienga e quest’ultimo continuerà a rappresentare il punto di riferimento per squadra e allenatore, mentre le deleghe operative passeranno adesso a Morgan De Sanctis. Petrachi, arrivato la scorsa estate al Torino, ha ancora due anni di contratto con la Roma. Visto però che non si è arrivati a un accordo sulla buonuscita, il caso adesso finirà sui banconi di un giudice che emetterà il verdetto. Foto: profilo twitter Roma L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

