Roma-Hellas Verona, Pessina in gol col tacco: 2-1 (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inizia alla grande il secondo tempo di Roma-Hellas Verona per gli uomini di Juric. Sugli sviluppi di una manovra offensiva degli ospiti (e di un errore di Bruno Peres) Pessina ha trovato il gol del 2-1 con un colpo di tacco in anticipo su Ibanez su assist di Zaccagni. Un grandissimo gol a testimonianza dell’ottimo momento di forma del centrocampista di scuola Atalanta. Leggi su sportface

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - corgiallorosso : LIVE Roma-Hellas Verona 2-1 (10' Veretout, 45+4' Dzeko, 47' Pessina) 57' Dzeko si divora il tris - ftg_soccer : GOAL! Vasalund in Sweden Ettan: North Vasalund 1-0 Gefle GOAL! Roma in Italy Serie A Roma 2-0 Hellas Verona GOAL! S… - omisvr : Stiamo dando lezione di calcio alla Roma. #hellas #RomaVerona - forzaroma : 51' - Hellas in pressione, la Roma però guadagna un'ottima punizione e fa respirare la manovra #RomaVerona 2-1 - LIVE #ASRoma #SerieA -