Rinunciare a quello che hai è l’atto più coraggioso e amorevole che puoi fare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vivere la vita e tutti i suoi enigmi, così terribilmente affascinanti, comporta dei rischi che fanno paura. Ma il timore di percorrere la più scura delle selve, è comprensibile, tuttavia come potremmo mai poter apprezzare la luce più bella senza attraversare i momenti bui? Trascorriamo le nostre giornate all’interno di quelle che sono chiamate comfort zone, e anche se rifiutiamo questa definizione, in cuor nostro sappiamo bene che stiamo commettendo un grande errore, quello di Rinunciare a tutto quello che il mondo ha da offrirci lì fuori. Eppure questo stato mentale, quest’atteggiamento che si basa sulla ripetitività delle cose e delle condizioni in cui viviamo, ci sembra sempre così rassicurante, al punto tale che lo abbiamo trasformato in una routine, fatta di abitudini ... Leggi su dilei

