"Quanto spende per noleggiare le navi per gli immigrati". Salvini a valanga su Conte (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Governo di complici o incapaci?". Matteo Salvini punta il dito su Palazzo Chigi e Viminale per le politiche sull'immigrazione. “Da una parte - accusa il leader della Lega -, il governo abbassa le multe per le Ong che trasportano clandestini in Italia (rendendole meno salate di una sanzione in autostrada), dall'altra mette 4 milioni più Iva per noleggiare navi per l'accoglienza". "Anziché cancellare i Decreti sicurezza - conclude polemico -, Pd e 5Stelle dovrebbero applicarli per difendere i confini. I numeri sono preoccupanti: 9.706 arrivi dall'inizio dell'anno a oggi contro i 3.186 dello stesso periodo di un anno fa, mentre gli sbarchi calano in Spagna e in Grecia, e negli ultimi giorni si sono moltiplicati perfino gli immigrati positivi al Covid". Leggi su liberoquotidiano

LorenaLVilla : @NTLINKsrls @manzimario80 Per fare i conti giusti bisogna anche valutare quanto si spende per assistenzialismo, spe… - GaiaFromMars : @mustntrunaw4y Che poi tralasciamo pure quanto si spende... - GigiEinaudi : Autostrade Germania: pedaggio illegittimo, bocciato dalla Corte UE - Diego31883 : Di quanto costerà #Osimhen a noi dovrà importare molto poco, se il #Napoli spende tale cifra(50-60 mln) significa c… - FeliceOriano : RT @EffeDi8: Senza contare quanto si spende per l'accoglienza, togliendo il pane di bocca ai nostri bisognosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto spende Quanto si spende per ricaricare l'auto elettrica? AlVolante Puglia olivicola, 27 milioni per il contenimento della Xylella. Cia Puglia: “Accelerare i tempi”

“Era esattamente ciò che CIA Agricoltori Italiani della Puglia aveva chiesto. La rimodulazione delle risorse assegnate al Piano di emergenza per il contenimento della Xylella fastidiosa, finalmente, v ...

La popolazione italiana potrebbe ridursi del 50 per cento entro fine secolo

Madrid, 15 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - La popolazione dell'Italia potrebbe ridursi di oltre il 50 per cento entro la fine di questo secolo. Secondo quanto riferisce “El Mundo”, la rivista scientifica ...

“Era esattamente ciò che CIA Agricoltori Italiani della Puglia aveva chiesto. La rimodulazione delle risorse assegnate al Piano di emergenza per il contenimento della Xylella fastidiosa, finalmente, v ...Madrid, 15 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - La popolazione dell'Italia potrebbe ridursi di oltre il 50 per cento entro la fine di questo secolo. Secondo quanto riferisce “El Mundo”, la rivista scientifica ...