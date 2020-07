Parma, D’Aversa: «Mancano 5 partite, tutti devono meritare la riconferma» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Milan Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato al termine del match contro il Milan. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore gialloblu: PRESTAZIONE – «Non siamo partiti benissimo, siamo passati in vantaggio poi siamo stati rimontati. Ci sono momenti in cui ha fatto meglio il Milan e in altre abbiamo fatto meglio noi. Sui gol? In tre potevamo uscire su Kessie e non abbiamo portato pressione, su palla inattiva prima del lockdown difficilmente prendevamo gol. Sono cose che vanno migliorate, come la fame calcistica di portare a casa un risultato. Abbiamo avuto le possibilità di fare gol, è vero che abbiamo fatto 40 punti ma Mancano cinque partite, dobbiamo guadagnarci ... Leggi su calcionews24

