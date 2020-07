Palermo sott’acqua, Orlando: “Pioggia più violenta dal 1790, qualcosa di imprevedibile” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giornata nera per Palermo.In città si è abbattuto un terrificante nubifragio che ha causato disagi davvero imponenti e provocato la morte di due cittadini che sono rimasti intrappolati nelle propria autovettura. Scene da dimenticare quelle viste e vissute dagli abitanti palermitani che hanno dovuto lottare a denti stretti contro il maltempo. Sugli episodi si è espresso il sindaco, Leoluca Orlando, che ha diramato la seguente nota ufficiale."Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, aveva previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione Civile era ... Leggi su mediagol

matteosalvinimi : A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e… - LegaSalvini : ?? #Salvini: A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un t… - thalassa2008 : RT @matteosalvinimi: A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Palermo sott'acqua, Orlando: 'Pioggia più violenta dal 1790, qualcosa di imprevedibile' - WiAnselmo : #Palermo sott'acqua, Orlando: 'Pioggia più violenta dal 1790, qualcosa di imprevedibile' -

