Naya Rivera, svelato il motivo della morte: è annegata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo due giorni di silenzio è infine arrivata la notizia che in molti, per curiosità o per sincera preoccupazione, aspettavano: l’autopsia di Naya Rivera ha infatti confermato le prime impressioni sulla morte dell’attrice, smentendo così le illazioni che in queste ore avevano cominciato a prendere piede. Il cadavere della star di Glee era stato rinvenuto lo scorso 13 luglio, cinque giorni dopo la scomparsa ufficiale dell’8. Le autorità locali californiane, impegnate nella perlustrazione del Lago Piru, mostrarono fin da subito di non nutrire speranze, e così è stato; l’attrice è annegata, pochi minuti dopo aver tratto in salvo il figlio di quattro anni dalle correnti. Acqua nei polmoni, niente sostanze nel sangue: ... Leggi su velvetgossip

