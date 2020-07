Morti sul lavoro in calo, ma aumentano le malattie professionali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel 2019 ci sono stati 628 infortuni mortali sul lavoro nel 2019, di cui 362 fuori dall’azienda. Una riduzione significativa rispetto al 2018, pari al 17,2%, la più forte mai registrata. Un calo anche nelle denunce, 1.156: -8,5% rispetto ai dodici mesi precedenti. I dati sono stati diffusi dall’Inail: nella relazione annuale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro, però, si precisa che 52 casi sono ancora in istruttoria. E che la tendenza alla riduzione degli infortuni mortali è in atto già da diversi anni. Infortuni sul lavoro in calo: tutti i numeri Gli infortuni riconosciuti sul lavoro nel 2019 sono stati 405.538 (quelli denunciati sono stati 644.803), di cui circa il 18,6% avvenuti ‘fuori ... Leggi su quifinanza

