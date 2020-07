Milan, Massara: "Incontro con Raiola per Donnarumma. La volontà del club è chiarissima" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha fatto il punto della situazione in casa rossonera ai microfoni di Sky Sport, a pochi istanti dalla difficile sfida di campionato contro il Parma: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. è vero che arriviamo da un ottimo momento e belle prestazioni, ma ci aspettano partite difficili a partire da questa sera e dobbiamo restare concentrati. è un momento atipico e l'aspetto fisico farà la differenza, siamo pronti e... Leggi su 90min

