Mangia carne di marmotta e muore di peste bubbonica a soli 15 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avviene in Mongolia: il ragazzino, che viveva nella provincia di Gobi-Altai, si è ammalato dopo aver cacciato e poi Mangiato una marmotta. Morto di peste bubbonica dopo aver Mangiato carne di marmotta: è successo in Mongolia, e la vittima è uno sfrotunato quindicenne. La storia arriva dalla remota provincia sud-occidentale di Gobi-Altai: il ragazzo si … L'articolo Mangia carne di marmotta e muore di peste bubbonica a soli 15 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

