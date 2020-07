L’UE prova a rendere Google Play e App Store più equi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dall’Unione Europea arrivano alcune importanti novità che potrebbero cambiare Google Play Store e App Store in modo radicale L'articolo L’UE prova a rendere Google Play e App Store più equi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

eunewsit : L’UE prova la stretta #fiscale sul web: estendere scambio informazioni a gestori di piattaforme digitali.… - tonymeola : RT @Topo_Ligio: @QRepubblica @Capezzone .@Capezzone a #QuartaRepubblica è un pò come Milla Jovovich in 'Resident Evil'. Lui ci prova a farg… - icinnovazione : RT @PolicyMaker_mag: La tregua commerciale con la #Cina è stata interrotta dal #Covid19 e #Trump sembra più in difficoltà di #XiJinping. L'… - icinnovazione : RT @PolicyMaker_mag: La tregua commerciale con la #Cina è stata interrotta dal #Covid19 e #Trump sembra più in difficoltà di #XiJinping. L'… - ginammi : RT @PolicyMaker_mag: La tregua commerciale con la #Cina è stata interrotta dal #Covid19 e #Trump sembra più in difficoltà di #XiJinping. L'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’UE prova Etichettatura, sì della Ue a indicare origine su prosciutti e salumi Il Salvagente