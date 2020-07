Kidding 3 non ci sarà, la serie con Jim Carrey cancellata: la seconda e ultima stagione su Sky Atlantic ad agosto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Kidding 3 non ci sarà. Showtime ha cancellato la dramedy con protagonista Jim Carrey dopo solo due stagioni; l'ultimo ciclo di episodi è stato trasmesso negli Stati Uniti lo scorso febbraio.La serie tv segna la seconda collaborazione tra l'attore e il regista e produttore esecutivo Michael Gondry, che l'ha diretto nel film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Se mi lasci ti cancello). Kidding, arrivato in Italia col sottotitolo Il fantastico mondo di Mr. Pickles, segue la vita dell'iconico conduttore televisivo Jeff Piccirillo, specializzato in programmi per bambini. Apprezzato da genitori e figli, Pickles possiede un impero multimilionario di branding, ma la sua vita privata è a pezzi, costellata da una tragedia e una famiglia difficile da gestire. Nella ... Leggi su optimagazine

