Juventus, Rolando Bianchi punge Sarri: “Allenatore non adatto per giocatori di questo livello” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ex attaccante Rolando Bianchi ha espresso il suo pensiero su Maurizio Sarri e il suo futuro sulla panchina della Juventus, esprimendo una bocciatura piuttosto secca per l’ex allenatore di Napoli e Chelsea. “Non si vede l’impronta dell’allenatore sulla squadra, io penso che Sarri non sia un allenatore adatto per una squadra e per giocatori di questo livello. E non penso nemmeno che i giocatori abbiano pienamente accettato un cambio di mentalità così netto.” Ai microfoni di TMW Radio infatti Rolando Bianchi cerca anche di paragonare Sarri ad Allegri, suo predecessore in bianconero: “giocatori così ... Leggi su sportface

La Juve pareggia in casa con l’Atalanta con due rigori di Cristiano Ronaldo

Pareggio 2 a 2 fra Juventus e Atalanta in un partita in cui l’Atalanta ha largamente meritato con un gran gioco. Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese pe ...

