Google Play Pass è arrivato in Italia, ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Google Play Pass è un servizio in abbonamento che consente di accedere ad una ricca lista di titoli per mobile, senza pubblicità o contenuti a pagamento.Il servizio è stato lanciato circa un anno fa negli Stati Uniti e da oggi è finalmente disponibile anche qui in Italia, di seguito vi spieghiamo come funziona. Come detto in apertura stiamo parlando di un servizio in abbonamento che consente di mettere le mani su centinaia di applicazioni come Monument Valley 2, Stardew Valley, Terraria, Titan Quest HD, Sonic The Hedgehog e Teslagrad (giusto per fare qualche nome). Gli utenti potranno scegliere il pacchetto mensile dal costo di 4,99 euro o spendere 29,99 euro per quello annuale, sarà inoltre possibile condividere il tutto con i membri del gruppo famiglia. Leggi altro... Leggi su eurogamer

MeglioCucina : Selezione ricette 'sedano & mele' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'tonno & riso' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - Eurogamer_it : Google Play Pass è arrivato in Italia, ecco di cosa si tratta - MeglioCucina : Selezione ricette 'radicchio & riso' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'zafferano & pasta' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -