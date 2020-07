Genoa, Nicola: “Serve una voglia pazzesca di fare risultato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giovedì 16 luglio Torino e Genoa si giocheranno tantissimo della loro permanenza in Serie A. I granata hanno complicato e non poco il loro cammino in Serie A e se con i rossoblù dovesse arrivare una sconfitta, ecco che la permanenza nella massima serie non sarebbe poi così scontata. Dall'altra parte il Genoa che dopo aver battuto la Spal crede ancora di più alla salvezza.LE PAROLE DI Nicolacaption id="attachment 928121" align="alignnone" width="300" Nicola Genoa (getty images)/captionQueste le parole di Nicola alla vigilia del match: "vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. L'atteggiamento ... Leggi su itasportpress

