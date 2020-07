Fratelli d’Italia Sulle Proposte di Azzolina: Siamo Alla Sagra Delle Ovvietà (Di mercoledì 15 luglio 2020) Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputate di Fratelli d’Italia, esprimono il loro disappunto nei riguardi dei provvedimenti per la scuola proposti dAlla Ministra Azzolina. “Il ministro Azzolina, grazie a questa esperienza di governo, sta diventando una eccellente cabarettista. Non passa giorno senza regalarci nuove esilaranti barzellette”. Esordiscono così le deputate di Fratelli d’Italia. “Per sbalordire ulteriormente gli italiani ha dichiarato che per il rientro a scuola gli studenti misureranno la temperatura corporea a casa e se questa supererà i 37.5°, non potranno entrare. Siamo Alla Sagra Delle ovvietà di un governo da avanspettacolo” ... Leggi su youreduaction

espressonline : Elezioni, quanti nostalgici del Duce nelle liste di Fratelli d'Italia @SDellabella - MariaLuisaBor16 : Vaccini, Meloni: Tornare indietro sarebbe un errore, avere umiltà di affidarsi a comunità scientifica - Fratelli d'… - tommoxcliff : @maroccotnl che sulle storie instagram si scaglia contro Lega Fratelli d'Italia perché non votano a favore della le… - EsaLamorte : RT @Teresat14547770: Giorgia Meloni replica a Marco Travaglio: 'Lotta armata contro FdI? Istigazione all'odio e la sinistra tace' https://t… - mostro15119736 : RT @OrioliPaolo: Altri casi isolati... Comincio a sentirmi isolato io in mezzo a tutti questi neofascisti -

