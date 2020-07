Fca-Psa, la holding si chiamerà Stellantis (Di mercoledì 15 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La nuova holding tra Fca e Psa si chiamerà Stellantis.Il nome deriva dal verbo latino “stello” che significa “essere illuminato di stelle”. “Trae ispirazione da questo nuovo e ambizioso allineamento di marchi automobilistici leggendari e forti culture aziendali che, unendosi, sono in procinto di creare uno dei nuovi leader nella prossima era della mobilità, preservando al contempo sia il valore eccezionale dell’insieme sia i valori delle singole parti costituenti” si legge in una nota. Stellantis “unirà la dimensione di un gruppo veramente globale con una straordinaria ampiezza e profondità di talento, know-how e risorse per fornire le soluzioni di mobilità sostenibile dei prossimi decenni”. Le origini latine del nome ... Leggi su ildenaro

FCA e PSA insieme diventano STELLANTIS nel 2021

