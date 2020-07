Di Maio: 'Chiesto ad Egitto rilascio Zaki per motivi di salute' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Il nostro ambasciatore in Egitto continua ad effettuare azioni di sensibilizzazione sollecitando il rilascio di Patrick Zaki per motivi umanitari'. Lo ha detto Luigi Di Maio al question time alla ... Leggi su tgcom24.mediaset

luisaloffredo28 : #Zaki, #DiMaio: 'Preoccupati per il rinnovo della detenzione, per l'Italia è caso prioritario. Chiesto il rilascio… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Chiesto ad Egitto rilascio Zaki per motivi di salute' - zazoomblog : Zaki Di Maio: “Preoccupati per il rinnovo della detenzione per l’Italia è caso prioritario. Chiesto il rilascio per… - clikservernet : Zaki, Di Maio: “Preoccupati per il rinnovo della detenzione, per l’Italia è caso prioritario. Chiesto il rilascio p… - Noovyis : (Zaki, Di Maio: “Preoccupati per il rinnovo della detenzione, per l’Italia è caso prioritario. Chiesto il rilascio… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Chiesto Di Maio: "Chiesto ad Egitto rilascio Zaki per motivi di salute" TGCOM Autostrade, trovato l'accordo. I Benetton fuori dal Cda

Ormai ci siamo, sembra che i Benetton saranno presto fuori. L’accordo per la transazione sarebbe stato trovato e ora mancherebbero solo i dettagli, di cui si occuperanno i ministeri dell’Economia e de ...

“Mai allo stesso tavolo con Samonà” Orlando contro l’assessore regionale ma è scontro con Musumeci

E la Giunta comunale non siederà mai accanto all’assessore ai beni culturali e all ... neo assessore comunale alle Culture Mario Zito al quale un giornalista aveva chiesto quali saranno i rapporti tra ...

Ormai ci siamo, sembra che i Benetton saranno presto fuori. L’accordo per la transazione sarebbe stato trovato e ora mancherebbero solo i dettagli, di cui si occuperanno i ministeri dell’Economia e de ...E la Giunta comunale non siederà mai accanto all’assessore ai beni culturali e all ... neo assessore comunale alle Culture Mario Zito al quale un giornalista aveva chiesto quali saranno i rapporti tra ...