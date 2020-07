Debora, moglie Mauro Pamiro interrogata dalla Procura: “Ha chiarito tutto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Debora Stella è il nome della moglie di Mauro Pamiro, l’uomo trovato morto nel cantiere vicino la loro villetta. Nelle scorse ore è stata interrogata dalla Procura. foto facebookE’ durato tre ore l’interrogatorio della donna da parte della Procura che sta indagando sulla morte del marito Mauro Pamiro, avvenuto nel cantiere dove lavorava, vicino la villetta in cui la coppia abitava. Il luogo è quello di Sabbioni, la donna è infatti indagata proprio dell’omicidio del marito, anche se sembra che dopo l’interrogatorio la sua posizione sia stata chiarita. Debora, moglie di Mauro Romano ... Leggi su chenews

Resta un mistero la morte di Mauro Pamiro, 44 anni, insegnante dell'istituto Galilei di Crema, trovato morto la mattina del 29 giugno nel cantiere di una casa in costruzione, a soli 200 metri dalla su ...Crema (Cremona), 15 luglio 2020 - Tre ore di interrogatorio alla ricerca di una verità difficile e tuttora sfuggente. Sono le 10 quando, in procura a Cremona, Debora Stella inizia a rispondere alle do ...