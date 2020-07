Coronavirus, in Campania 8 positivi, zero decessi e un guarito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Otto nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e un guarito nelle ultime 24 ore in Campania. A renderlo noto l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 4.787 mentre i deceduti restano 432. Il totale dei tamponi è 306.363 di cui 1.846 eseguiti nella giornata di ieri. I guariti salgono a 4.096 di cui 4.096 totalmente guariti e zero clinicamente guariti. L'articolo Coronavirus, in Campania 8 positivi, zero decessi e un guarito proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

