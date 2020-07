Conte: "Da Ue nessun compromesso al ribasso, in gioco non c'è solo mercato unico" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, reduce da un bilaterale a Berlino con Angela Merkel, in cui si è parlato di aiuti Ue contro la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, riferisce stamattina alla Camera in vista dell'importante Consiglio europeo del 17-18 luglio. UE, Recovery Fund: 172 miliardi all'Italia (82 a fondo perduto) La Commissione Europea ha presentato oggi il piano Marshall per risollevare l'economia UE. Il premier spiega che "la posta in gioco non è solo il funzionamento del mercato unico e la difesa delle catene di valore, in gioco ci sono i pilastri su cui è stata costruita l'Ue". Conte sottolinea che l’Unione ... Leggi su blogo

ilfoglio_it : Conte vola a Madrid. Incontrerà un premier - Pedro Sánchez - che chiede fondi a Bruxelles garantendo di restare 'fe… - LibertoMonaco : #lariachetira oggi a la setta nessun parere contro conte? Dov'è l'opposizione? - elerub11 : RT @VperVents: @soemiade @AndreaOrlandosp Perché,come confermato da Conte,l'Italia non è disposta ad accettare nessun tipo di aiuto 'condiz… - VperVents : @soemiade @AndreaOrlandosp Perché,come confermato da Conte,l'Italia non è disposta ad accettare nessun tipo di aiut… - BacchiocchiDott : Gli uffici pubblici, agenzia delle entrate, cciaa, Inps,ecc...hanno alzato un muro. Nessun appuntamento, nessuna ri… -