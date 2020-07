Benevento, venerdì 17 appuntamento con il torneo “Hands For Life” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 17 luglio a partire dalle ore 17.30 presso il centro sportivo Cretarossa avrà luogo il torneo “Hands For Life – Insieme per lo sport”, torneo a squadre Edu Summer Camp. Interverranno il delegato CONI Benevento Avv. Mario Collarile; il Vicedirettore Regionale delegato Special Olimpycs Campania dott.Salvatore Tavino; saranno inoltre presente il Sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport del Comune di Benevento Vincenzo Lauro. L’evento è patrocinato da: FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball e Special Olympics Italia Team Campania ed è organizzato da Asd Pallamano Benevento e Summer Camp 2020 Centro Sportivo Cretarossa. Partners dell’iniziativa ... Leggi su anteprima24

infobetting : Benevento-Venezia (venerdì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - footballdata_fi : ?? @Lega_B - 33° giornata ??Venerdì 10 Luglio ??Ore 21.00 ???'Vigorito' #Benevento ?? @DAZN_IT ?? @bncalcio -… - footballdata_fi : ?? @Lega_B - 33° giornata ??Venerdì 10 Luglio ??Ore 21.00 ???'Del Duca' #Ascoli ?? @DAZN_IT ?? @ascolicalciofc -… - infobetting : Benevento-Venezia (venerdì, ore 21): formazioni, quote, pronostici -

