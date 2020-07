Ariano Irpino, furto di acqua: 5 persone denunciate dai carabinieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento 5 persone, di età compresa tra i 30 ed i 75 anni, ritenute responsabili di furto aggravato. Tre di loro da qualche anno avevano occupato abusivamente le abitazioni: ora, nei loro confronti ed a carico di altre due persone anch’esse residenti nella Città del Tricolle, è scattata anche la denuncia per furto di acqua. Nello specifico, i carabinieri, unitamente a personale ispettivo della società fornitrice del servizio idrico, accertavano che erano stati rimossi i sigilli posti sui ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : ARIANO IRPINO (AV) - Furto di acqua: 5 persone denunciate dai carabinieri. - - puntomagazine : Le 5 persone, di età compresa tra i 30 ed i 75 anni, sono ritenute responsabili di Furto aggravato #news… - irpinia24 : Ariano irpino – furto di acqua - GioGalgano : @lasorelladiKarl Delira. In Irpinia poi non c’è nessun focolaio, c’è stato a marzo/aprile (Ariano Irpino). Ne so qu… - inarteziogio : Oh, ma il cameriere di Ariano Irpino come sta? #Upas -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino FOTO / Dalla Svizzera ad Ariano passando per Montecalvo Irpino: presidi medici per il “Frangipane” Irpinia News Mafia, altri guai in vista per il “rampollo” della Società Foggiana. Incastrato dal pentito, rischia oltre 5 anni per cocaina

È già in cella per altri reati, ma adesso Rocco Moretti junior rischia un’altra condanna a 5 anni e 4 mesi nel processo per droga che si sta svolgendo a suo carico con il rito abbreviato. Questa la ri ...

Ariano Irpino. Furto d’acqua, 5 persone denunciate dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento 5 persone, di età compresa tra i 30 ed i 75 anni, ritenute responsabili di F ...

È già in cella per altri reati, ma adesso Rocco Moretti junior rischia un’altra condanna a 5 anni e 4 mesi nel processo per droga che si sta svolgendo a suo carico con il rito abbreviato. Questa la ri ...I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento 5 persone, di età compresa tra i 30 ed i 75 anni, ritenute responsabili di F ...