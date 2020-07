Aggredisce e colpisce la compagna con un bastone di ferro, 51enne in carcere (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Al culmine di una violenta aggressione, ha colpito la compagna con un bastone in ferro, procurandole una forte contusione alla spalla e varie escoriazioni. Un 51enne è stato per questo arrestato a Castel Volturno (caserta) dai carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite; giunti sul posto, hanno trovato la donna molto sofferente in lacrime. La vittima ha così denunciato il compagno, raccontando anche delle tante violenze subite in passato e mai denunciate per paura. L’uomo è finito al carcere di di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo Aggredisce e colpisce la compagna con ... Leggi su anteprima24

