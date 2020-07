AEK Atene-PAOK (mercoledì, ore 20:30) : formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due giornate alla fine della Superliga greca ed è di scena l’ultimo atto della sfida per la zona champions tra l’AEK Atene e il PAOK. La squadra di Carrera è la più in forma al momento, e macina vittorie su vittorie anche contro avversari di rango. Il 3 a 1 nel derby contro il Panathinaikos è la conferma dell’ottimo lavoro … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Basketball Champions League: mercoledì i sorteggi

La Dinamo Banco di Sardegna attende di conoscere il nome delle sfidanti della prossima stagione di Basketball Champions League: domani, alle 11, in diretta sui canali Fiba si terranno i sorteggi che d ...

UFFICIALE EC - Gran Canaria, firmato Marcus Slaughter

Secondo colpo in due giorni per l'Herbalife Gran Canaria che ha ufficialmente firmato Marcus Slaughter a distanza di poche ore dall'annuncio di Amedeo Della Valle. Slaughter, classe 1985, è reduce da ...

