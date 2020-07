Whatsapp down, problemi per l’applicazione: cosa sta succedendo (Di martedì 14 luglio 2020) Whatsapp down, la nota applicazione di messaggistica sta dando problemi da alcune ore: molti utenti lamentano l’impossibilità di inviare messaggi problemi per l’applicazione di messaggistica Whatsapp: down in corso nella sera di martedì 14 luglio. Molti gli utenti che lamentano l’impossibilità di inviare messaggi o media. L’app, che fa parte della galassia Facebook, non consente l’invio di nessun tipo di messaggio, che sia testo o media. Quando si va a cliccare su ‘invia’, compare la classica icona dell’orologio che testimonia il mancato invio del messaggio. Inevitabili le polemiche sui social con Twitter che diventa la valvola di sfogo di chi aveva la necessità di utilizzare Whatsapp e non ha ... Leggi su bloglive

