Uomini e Donne, è arrivata la conferma della fine di un fidanzamento (Di martedì 14 luglio 2020) E’ arrivata la conferma Da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi ha condiviso una foto con il fidanzato Sonny Di Meo per fargli una dedica. In pratica ha rivelato di sentirsi al settimo cielo, in quanto ha scoperto il vero amore accanto a lui. Nessuno avrebbe mai scommesso sul loro amore, dal momento che non è stato possibile seguire gli sviluppi della conoscenza. Stesso discorso vale per Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. Sono andati a convivere e ogni giorno che passa è utile per scoprire nuovi lati della personalità. Per le altre coppie, formate grazie a Maria De Filippi, le cose sono andate diversamente. Una, per esempio, ha annunciato la rottura da poche ore. ‘In realtà la storia non è mai ... Leggi su kontrokultura

