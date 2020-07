Una Vita Anticipazioni 15 luglio 2020: Ramon invalido! Ecco cosa è successo... (Di martedì 14 luglio 2020) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio Ramon propone ad Antoñito un modo per salvarlo dalla leva militare. Il Palacios si fingerà invalido. Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - chetempochefa : 'Con il cuore pesante vi informo che la mia bellissima moglie ha perso la sua battaglia di 2 anni con il cancro al… - marcotravaglio : UNA VITA DA CAIMANO/4 2014. Il 18 gennaio, meno di due mesi dopo la sua espulsione dal Senato... [LEGGI… - fuoridalcielo : Nella mia vita sognavo una storia come quella tra santana e brittany #RIPNayaRivera - sapienza121 : @Pontifex_it La compassione nei confronti di DIITATORI NAZISTI , DI DELINQUENTI CRIMINALI, DI STUPRATORI E DI MALIG… -

Domenica 19 Luglio, dalle 19 in località Pettori a Cascina, incrocio tra via Piantalbis e via di Pettori, si terrà la cerimonia di intitolazione di una piazza a Emanuela Loi, prima agente donna della ...Oggi avrebbe compiuto otto anni, ma non potrà più festeggiare il suo compleanno. Ad impedirlo è stato un destino crudele, che ha stroncato la giovane vita di Sara Recupero il 9 febbraio scorso, prima ...