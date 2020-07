Tavolo tecnico sui rifiuti nel Sannio: via libera dalla Regione Campania (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questa mattina, prima di prendere parte al convegno sulla diga di Campolattaro al complesso di Sant’Agostino, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola si è recato alla Rocca dei Rettori per incontrare il capo staff del presidente della Provincia, Renato Parente. I due hanno convenuto di istituire un Tavolo di lavoro condiviso sulla questione rifiuti così come proposto dal presidente Di Maria e accolto e deliberato dal Consiglio provinciale nel corso dell’ultima seduta del 9 luglio scorso. “Il presidente Bonavitacola – si legge in una nota della Rocca – ha accolto con favore l’idea della Provincia, che ha come riferimento un preciso deliberato di Consiglio provinciale, di ... Leggi su anteprima24

