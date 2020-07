Swatch, perdita di 308 milioni nel primo semestre (Di martedì 14 luglio 2020) A causa della pandemia si è arrivati alla chiusura dell'80% dei canali di distribuzione in tutto il mondo Leggi su media.tio.ch

BIENNE - Il lockdown imposto su scala praticamente mondiale per arginare il coronavirus ha influito pesantemente sul primo semestre di Swatch. Il leader mondiale dell'orologeria ha subito una perdita ...Nel segmento del lusso, Swatch (-1,58% a 189,75 franchi) è rimasta in rosso tanto quanto Richemont (-1,49% a 62,32 franchi). In perdita di velocità sono apparsi i bancari UBS (-0,81% a 11,09 franchi) ...