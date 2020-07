Svizzera, record casi di encefaliti da zecca: “Effetto indiretto del Coronavirus” (Di martedì 14 luglio 2020) Svizzera, aumentano i casi di encefaliti da zecca: effetto indiretto del Covid? L‘Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) svizzero ha segnalato un consistente aumento dei casi da encefaliti da zecca, che potrebbero essere tra gli effetti ‘indiretti’ del Coronavirus. Nel Paese dall’inizio del 2020 sono stati 215 i casi registrati dall’autorità sanitaria, pari a oltre il doppio di quelli osservati un anno fa, il secondo valore più alto dal 2000. E per gli specialisti il Covid-19, unito alle condizioni metereologiche, potrebbe essere all’origine di questo fenomeno. Nel bollettino settimanale pubblicato oggi, l’Ufsp evidenzia che solo nelle ultime 4 settimane i ... Leggi su tpi

RSInews : Due mesi da record per la REGA Per la Guardia aerea svizzera la fine del lockdown ha coinciso con un importante au… - LucaLai16 : RT @atleticaitalia: #atletica si migliora il velocista Luca Lai: 10.22 (+2.0) nei 100 metri in finale a Bulle (Svizzera) con due centesimi… - billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica si migliora il velocista Luca Lai: 10.22 (+2.0) nei 100 metri in finale a Bulle (Svizzera) con due centesimi… - atleticaitalia : #atletica si migliora il velocista Luca Lai: 10.22 (+2.0) nei 100 metri in finale a Bulle (Svizzera) con due centes… - SvizzerAmo : Il campo da calcio più alto del nostro continente è qui ???? -