Sondaggi Tg La7, in calo Lega, PD e M5S (Di martedì 14 luglio 2020) I Sondaggi di EMG illustrati ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 dicono che la Lega perde lo 0,3 e arriva al 26,3% ma anche il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle sono in calo e lo sono di più del Carroccio: perdono entrambi lo 0,4% e arrivano rispettivamente al 19,6% e al 15,3%. In crescita invece sia Fratelli d’Italia che guadagna mezzo punto percentuale e arriva al 14,5% avvicinandosi sempre di più al MoVimento 5 Stelle, sia Forza Italia che guadagna invece lo 0,4%. Nell’area di governo in calo anche Sinistra Italiana. Per quanto riguarda i partiti più piccoli, buone notizie per Italia Viva che arriva al 3,2% e guadagna lo 0,3 superando Azione di Carlo Calenda, ferma al 3,1%. +Europa è al 2,2%, i Verdi all’1,7% e Cambiamo di Toti all’1,1%. Leggi ... Leggi su nextquotidiano

