Serie C, la denuncia di Ghirelli: “Dura andare avanti senza pubblico, il Governo passi dalle parole ai fatti” (Di martedì 14 luglio 2020) Messaggi indiretti anche dalla Serie C. Dopo il comunicato della Lega Serie A in seguito all’Assemblea di ieri, in cui si “spinge” affinché vengano aperti parzialmente gli stadi (un protocollo sarà inviato a Gravina), anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli “denuncia” la mancata presenza di pubblico nelle gare dei playoff di queste settimane. Assenza di tifosi che si ripercuote nell’economia della stessa categoria. Questa la nota del numero uno della terza Serie. “Venerdì prossimo sono in programma semifinali di play-off avvincenti: vedremo partite combattute nonostante il caldo e la lunga inattività. Ancora una volta, vinca il migliore. È giusto dare atto e ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #SerieC, la denuncia di #Ghirelli: 'Dura andare avanti senza pubblico, il Governo passi dalle parole ai fatti' - - micheledbln : sono stati capaci di rovinare la mia serie TV preferita in assoluto. Far morire Stefan a che scopo? Perché delle ra… - MaxDG63 : @ilGatt0Pardo Perfettamente. Piatti bellissimi, porcellana finissima, molto grandi con al centro un quantitativo mi… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @cinziasecchi @pisqu4no @SerFiss @GraziaRossi4 @redne2013 23/laboratorio pe… - cecchignola71 : @Alb_Franc_Weiss @Luca_Gualtieri1 Potrei fare due nomi importanti che ho visto con i miei occhi derubare aziende se… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie denuncia Raffica di controlli nel weekend Denunce in serie LA NAZIONE "Un farmaco per la caduta dei capelli mi ha reso impotente": la denuncia di un uomo a Milano

Nell'esposto vengono raccolte anche testimonianze di altre persone che sostengono di aver usato Propecia e di aver subito effetti collaterali Le “lesioni sono direttamente e inequivocabilmente correla ...

Naya Rivera è morta: ritrovato il corpo dell'attrice di Glee

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Naya Rivera, attrice diventata famosa grazie a Glee di cui era stata denunciata la scomparsa mercoledì pomeriggio dopo che il figlio era stato trovato da solo ...

Nell'esposto vengono raccolte anche testimonianze di altre persone che sostengono di aver usato Propecia e di aver subito effetti collaterali Le “lesioni sono direttamente e inequivocabilmente correla ...E' stato ritrovato il corpo senza vita di Naya Rivera, attrice diventata famosa grazie a Glee di cui era stata denunciata la scomparsa mercoledì pomeriggio dopo che il figlio era stato trovato da solo ...