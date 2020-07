Sarri: “Mi estraneo dalle critiche, lo scudetto non è scontato. Sassuolo…” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: “Il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Ha dato continuità a un progetto, sta bene, la incontriamo in un periodo pericoloso perché ha un carico offensivo importante. L’entusiasmo c’è anche da parte nostra, così come la determinazione. Lo scudetto non è scontato, c’è da soffrire e combattere. Siamo in mano nostra, abbiamo undici punti da fare, non è scontato il risultato ma siamo anche abbastanza maturi per comprenderlo. Mi estraneo da tutto, non so la critica e non frequento i social, la gente per strada mi pare ci dia appoggio e ... Leggi su alfredopedulla

romeoagresti : #Sarri: 'Se De Zerbi mi assomiglia? Non lo so, gli allenatori sono il frutto delle proprie esperienze. Non penso ch… - juventusfc : #Sarri ?? «La continuità sarebbe un aspetto importante. In questo momento vedo che quasi tutte le squadre hanno diff… - metalblanco1991 : RT @MileTrecarichi: Se mandano Sarri, arriverà l'ex marito di Alessia Marcuzzi (compagno di merende di Paratici) non fate voli pindarici. E… - StefaniaStefyss : RT @romeoagresti: #Sarri: 'Se De Zerbi mi assomiglia? Non lo so, gli allenatori sono il frutto delle proprie esperienze. Non penso che qual… - Riccardo_Man : @PaPaganini @Delpinsky appunto, mi pare lo strumento buono per scassare i maroni a te, che almeno ci metti la facci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri “Mi Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista