Roberto Formigoni assolto dall’accusa di corruzione nel caso ‘Vero’, un presunto giro di tangenti nella sanità (Di martedì 14 luglio 2020) L’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è stato assolto a Cremona dall’accusa di corruzione per un presunto giro di tangenti nella sanità. Stessa sentenza anche per l’ex dg dell’assessorato regionale alla Sanità, Carlo Lucchina, e l’ex dg dell’Azienda ospedaliera di Cremona, Simona Mariani. Una sentenza che segue la richiesta d’assoluzione avanzata in mattinata anche dalla Procura. Formigoni e Mariani erano accusati di corruzione, mentre Lucchina di abuso d’ufficio per la vicenda ‘Vero’, l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche che per l’accusa era stato acquistato a un prezzo superiore a quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Roberto Formigoni, pm di Cremona chiedono l’assoluzione dall’accusa di corruzione nel caso ‘Vero’ - HuffPostItalia : Presunte tangenti nella Sanità: Roberto Formigoni assolto a Cremona - antonio_landini : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… - MaMaurizi9 : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… - Menanni1 : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… -