Recensione TCL 10L: troppe fotocamere ma gran display! (Di martedì 14 luglio 2020) TCL, terzo produttore di televisori al mondo, da qualche tempo sta iniziando a farsi notare anche nel settore smartphone. Quello di cui parliamo oggi, infatti, è il TCL 10L, dispositivo dalla scocca in policarbonato, ampio leggi di più... Leggi su chimerarevo

CaputoItalo : Lo trovi su Amazon: Recensione TCL 10L: troppe fotocamere ma gran disp... - GaMe3891 : RT @Digital_Day: Lo smartphone convince, il prezzo meno - DarioConti1984 : Recensione Smartphone TCL 10 PRO, una bella sorpresa - macitynet : Recensione Smartphone TCL 10 PRO, una bella sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione TCL

Smartworld

Sulla confezione di vendita c'è poco da dire: chi ha già acquistato in precedenza uno smartphone di Realme riconoscerà subito l'iconica scatola gialla, in questo caso contenente un cavo USB Type-C, un ...Al giorno d’oggi è davvero difficile trovarsi di fronte ad uno smartphone che riesca, fuori dalla scatola, ad entusiasmare. TCL 10 PRO ci è riuscito, anche se certamente non è il dispositivo perfetto.