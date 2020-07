Pierluigi Diaco sorprende: l’annuncio sulla sua nuova trasmissione (Di martedì 14 luglio 2020) Il conduttore RAI Pierluigi Diaco annuncia la sua nuova trasmissione durante una puntata di “Io e Te”. nuova trasmissione in arrivo per Pierluigi Diaco. Il conduttore ha infatti annunciato, durante la puntata del 14 luglio di “Io e te“, che una delle rubriche del suo programma diverrà un format televisivo a parte. La rubrica in questione combina musica ed immagini a partire da una parola che varia di puntata in puntata. Nella stagione di “Io e te” in corso ha fatto ascoltare ai propri telespettatori pezzi unici di grandi artisti del passato come Fabrizio De André e Claudio Baglioni, ma anche brani di artisti degli ultimi anni come Alessandra Amoroso e Ultimo. Durante l’episodio di oggi, dopo aver ... Leggi su bloglive

