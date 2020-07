Pena di morte in Iran, hashtag ‘non eseguite la condanna’ per 3 ventenni (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Non eseguite la condanna”: questo l’hashtag che da giorni scandisce una campagna social contro l’esecuzione di tre giovani attivisti iraniani, accusati di atti di vandalismo e di “guerra contro la Repubblica islamica” in occasione delle proteste che attraversarono il Paese a novembre. Leggi su dire

tedpanski : @andreadortenzio ...io sulla ghigliottina ricordo una bella citazione?? (nel video che allego??) sulla pena di mort… - angelo_pallini : @GagliardoneS Pena di morte subito!!!!!! - andreadortenzio : @tedpanski Ah guardi fra le tante mie manchevolezze non la ritengo la peggiore. Non li conosco, peccato forse sono… - giovann58134961 : la magistratura è una mafia di delinquenti massoneria trasnazionale, legalizzata dai Rothschild neoliberisti FED IM… - giovann58134961 : @LegaSalvini la magistratura è una mafia di delinquenti massoneria trasnazionale, legalizzata dai Rothschild neolib… -

Ultime Notizie dalla rete : Pena morte Pena capitale negli Usa: Corte suprema autorizza le esecuzioni dopo stop di 17 anni la Repubblica Incendio e due morti nella fabbrica di fuochi: una condanna e due assoluzioni al termine del processo

Il gup, dopo il rito abbreviato, ha inflitto la pena di 2 anni e 4 mesi a Dario Raffaele Cosma, 50enne, padre di una delle due vittime. Si conclude con una condanna e due assoluzioni il processo con r ...

Usa, prima esecuzione federale dopo 17 anni: ucciso un uomo che massacrò una famiglia

Negli Stati Uniti è stata effettuata martedì mattina la prima esecuzione capitale federale da quasi 20 anni. È stato giustiziato un uomo che negli anni ’90 aveva ucciso una famiglia dell’Arkansas comp ...

Il gup, dopo il rito abbreviato, ha inflitto la pena di 2 anni e 4 mesi a Dario Raffaele Cosma, 50enne, padre di una delle due vittime. Si conclude con una condanna e due assoluzioni il processo con r ...Negli Stati Uniti è stata effettuata martedì mattina la prima esecuzione capitale federale da quasi 20 anni. È stato giustiziato un uomo che negli anni ’90 aveva ucciso una famiglia dell’Arkansas comp ...