Omofobia, Fratelli d’Italia all’attacco: “E’ un bavaglio alla libertà. Solo un delirio ideologico” (Di martedì 14 luglio 2020) Fratelli d’Italia all’attacco del testo sull’Omofobia targato Pd in discussione in commissione Giustizia della Camera. La proposta del relatore dem Alessandro Zan rischia di provocare una discriminazione al contrario. “E’ un bavaglio alla libertà d’espressione e di opinione. Che apre la strada a pericolose derive liberticide”. Lo dichiarano in una nota Carolina Varchi e Ciro Maschio, componenti della commissione Giustizia. “Il nostro ordinamento giuridico – aggiungono i deputati di Fratelli d’Italia – già punisce le condotte discriminatorie basate sull’orientamento sessuale”. Nel mirino il testo del provvedimento. “Che punta a rafforzare le tutele per gay e trans. E rappresenta una ... Leggi su secoloditalia

