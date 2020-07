"Non possiamo abbassare la guardia". Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid (Di martedì 14 luglio 2020) “Non possiamo abbassare la guardia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza parla in Senato del nuovo Dpcm che estende al 31 luglio le misure anti-Covid. “Nessuno dice che non bisogna mettere le mascherine, mantenere le distanze o lavarsi le mani”.“Non dividiamoci su questo, vi prego - aggiunge Speranza - La partita non è ancora vinta. La partita è ancora in corso. Invito a non sottovalutare una situazione internazionale molto preoccupante. In quaranta giorni nel mondo il numero dei contagiati è raddoppiato, raggiungendo i 13 milioni, i morti sono oltre mezzo milione”.In Italia, prosegue, “siamo sulla strada giusta, conosciamo sempre di più il virus. Ma non facciamoci illusioni: non esiste il ... Leggi su huffingtonpost

