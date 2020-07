Naya Rivera, lo sceriffo conferma: “È morta per salvare suo figlio” (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera, attrice nota per aver interpretato Santana Lopez in Glee, è morta all’età di 33 anni. Lo sceriffo ha svelato nuovi dettagli sulla vicenda Nuovi particolari si aggiungono alla drammatica vicenda che ha visto protagonista Naya Rivera, attrice 33enne tristemente scomparsa qualche giorno fa. Dopo diverse ore di ricerche nel lago Piru, alla fine … L'articolo Naya Rivera, lo sceriffo conferma: “È morta per salvare suo figlio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - _beaphoenix_ : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… - dontbothermd : RT @AlphaWomanReal: Vorrei dedicare questo post all'attrice Naya Rivera (Glee) che è tragicamente annegata lo scorso 8 luglio nel lago Piru… -