Naike Rivelli indescrivibile senza veli appoggiata ad una macchina: «Chissà a letto che combini…» (Di martedì 14 luglio 2020) Ancora uno scatto senza veli arriva dal profilo Instagram di Naike Rivelli. L’avvenente figlia di Ornella Muti, che ha debuttato a soli otto anni con una breve parte nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno (1983), accanto alla madre, ha pubblicato un ritratto incredibile che la mostra completamente nuda intenta a fare la verticale davanti ad una jeep. Una foto eccitante che assomiglia a tante altre immagini hot della 45enne, che soltanto ieri aveva postato uno scatto analogo ma a casa sua. In quel caso aveva colpito la lunga didascalia che faceva da corredo. Una frase che suonava come un’invettiva contro chi dà troppa importanza al denaro e all’apparire. Naike Rivelli indescrivibile senza veli ... Leggi su urbanpost

Oggi è così. Una musica di sottofondo rilassante, ma che comunque lascia con poco fiato gli osservatori ad una delle tante passioni di casa Rivelli, insieme alla cucina e… Leggi ...

